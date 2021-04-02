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18:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Это их первый разговор с тех пор, как господин Байден вступил в должность. Разговор состоялся на фоне участившихся заявлений о стягивании российских войск к границе с Украиной.

Источник: Reuters

«Президент Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — говорится в заявлении Белого дома.

«Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут», — рассказал «Интерфаксу» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала переговоры «сказочными». «Fabulous conversation!» — написала она в Twitter.

Как сообщило американское издание Politico, разговор президентов США и Украины последовал за по меньшей мере тремя телефонными переговорами официальных лиц двух государств. После переговоров глав оборонных ведомств двух стран Минобороны Украины сообщило, что США пообещали «не оставить Украину одну» в случае военного конфликта с Россией.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия никому не угрожает, и Кремль считает неуместным, когда ее называют противником.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Он сказал это после масштабных военных учений России в Крыму, в рамках которых на полуостров перебросили российских военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД.

По словам господина Хомчака, после учений эти силы остались на территории Крыма. Информацию о наращивании военного присутствия России возле украинской границы обсуждали начальники генштабов США и России. Господин Зеленский назвал военные учения России на границе с Украиной «игрой мускулами».

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