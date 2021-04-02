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18:32 (мск), источник: РБК

Белорусский КГБ добавил Тихановскую в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и члена координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в список причастных к терроризму, говорится в сообщении ведомства.

Источник: Reuters

КГБ установил, что Тихановская, Латушко и еще 15 граждан Белоруссии, находящихся за пределами страны, причастны к «противоправной деятельности» BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков.

Решение о внесении Тихановской и Латушко в список причастных к терроризму было принято в ходе расследования уголовного дела об организации терактов, которые, по данным властей, планировались в Минске и Печах.

По информации МВД Белоруссии, их планировал устроить житель Пинского района, который «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».

Как сообщали в марте в МВД Белоруссии, мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства — одно заложил в мусорном баке у детской площадки в Минске, другое перевез на автомобиле в Борисовский район и был задержан «в момент совершения преступления».

По указанию от представителя BYPOL мужчина также готовил теракт в воинской части, утверждали в ведомстве.
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Позже власти сообщили, что задержанный дал показания об организаторах и участниках теракта. После этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и представителей BYPOL. По версии обвинения, в планы оппозиционеров входило «обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

С августа 2020 года в Белоруссии проходят акции протеста. Оппозиция и протестующие выступают за отставку президента республики Александра Лукашенко. Они считают, что итоги выборов главы государства были сфальсифицированы, а выиграла их Тихановская. Лукашенко называл выборы состоявшимися и утверждал, что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа.

После выборов оппозиция создала новый орган для мирной передачи власти — Координационный совет, однако его деятельность в Белоруссии была признана незаконной, а большая часть участников была задержана или арестована. На фоне задержаний Тихановская уехала в Латвию, Латушко уехал в Польшу. Власти Белоруссии планируют добиться их экстрадиции и уже подготовили нужные документы, сообщили в КГБ республики.

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