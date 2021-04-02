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22:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Совбез Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и 10 компаний РФ

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении филиала Россотрудничества в Киеве, что влечет запрет на его деятельность. Об этом сообщило в пятницу издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Совбезе.

Источник: Reuters

«Под санкции попали 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество», — говорится в тексте.

Кроме того, по информации издания, санкции коснутся еще 57 компаний, связанных с гражданами Украины, которые, как заявил президент Владимир Зеленский, входят в «топ-10 украинской контрабанды».

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Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призывал СНБО рассмотреть целесообразность деятельности филиала Россотрудничества на территории страны. Согласно его утверждению, «представительство Россотрудничества на Украине и его Российский центр науки и культуры в Киеве под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру».

В частности, министра возмутила публикация 9 марта на странице Россотрудничества в Facebook анонса мероприятия под названием «Международный творческий конкурс современных поэтов. День Шевченко», в котором Тарас Шевченко назван «российско-украинским поэтом».

Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) на Украине было создано в 2007 году. Оно выполняет свои функции в соответствии с соглашением «Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» между правительствами Украины и России.

На основании этого документа в Москве работает Национальный культурный центр Украины.

К числу приоритетных задач представительства относятся развитие и укрепление двусторонних гуманитарных связей, а также разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку русского языка, продвижение российской культуры, образовательных услуг, помощь объединениям соотечественников и ветеранским организациям.

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