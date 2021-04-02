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21:31 (мск), источник: ТАСС

Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает республику купить «Спутник V»

ПРАГА, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса и тем самым «косвенно вынуждает» власти республики начать переговоры с Россией о покупке препарата «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Андрей Бабиш местному сетевому изданию «Список».

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Источник: РИА "Новости"

«Косвенно [ЕС] нас к этому [покупке российской вакцины] вынуждает, — сказал премьер. — Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит [для своей страны] миллион доз “Спутника V” <…>. Мы [Чехия], наоборот, говорили, что хотим, главное, получить одобренные [ЕМА] вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит».

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Бабиш ранее в пятницу заявил, что в ЕС на практике отсутствует солидарность при распределении вакцин от коронавируса. Таким образом он раскритиковал сделанное в четверг вечером заявление председательствующей в ЕС Португалии, что страны организации пришли к компромиссу по поводу распределения дополнительной партии из 10 млн доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Лиссабон объявил, что большинство государств сообщества отказались от своей доли препарата в пользу Словакии, Хорватии, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно высказывался за покупку республикой, эпидемиологическая ситуация в которой является одной из наиболее сложных в Евросоюзе, вакцины «Спутник V». Бабиш также выражал повышенный интерес к препарату. Между тем министр здравоохранения Чехии Ян Блатный заявил, что не разрешит применять его в стране без регистрации в ЕМА.

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