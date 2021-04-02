2 апреля, источник: РБК
Байден отменил часть санкций Трампа
Президент США отменил введенные его предшественником санкции против Международного уголовного суда. Вместе с тем в Госдепе заявили, что США
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Администрация Джо Байдена отменила санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает
В заявлении от имени госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Байден одобрил аннулирование президентского указа, который предусматривает применение упомянутых рестрикций. «В результате были сняты санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуда и начальника отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Госдеп отменил визовые ограничения для персонала МУС. «Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными», — сказал Блинкен.
Вместе с тем он подчеркнул, что США
Трамп ввел санкции против МУС летом прошлого года. В подписанном им указе говорилось, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.
Комментируя решение Трампа, тогдашний глава Госдепа Майк Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие. В своем выступлении он использовал идиому kangaroo court (несправедливый суд. — РБК).
До подписания указа Трампом газета Wall Street Journal (WSJ) писала, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника администрации США, что Вашингтон озабочен ростом активности России, которая пытается «манипулировать» МУС и может оказать на него «пагубное влияние».
Международный уголовный суд создан на основе Римского статута, принятого в 1998 году, но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Суд имеет статус независимой международной организации и не является частью ООН, его местом расположения считается Гаага (Нидерланды).
Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его, участвуя в работе суда в качестве наблюдателя.