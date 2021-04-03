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01:25 (мск), источник: РБК

Во Франции ввели общенациональный локдаун

Ранее локдаун был введен только в столичном округе Иль-де-Франс, Лионе и ряде других департаментов. По сравнению с данными на начало года рост среднего числа выявленных за сутки случаев заболевания во Франции составил до двух раз.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Эмманюэль Макрон ввел четырехнедельный локдаун во всех регионах Франции. Об этом Макрон на неделе заявил во время своего обращения к гражданам страны, сообщает канал France24.

Причиной ужесточения коронавирусных мер стало резкое увеличение числа случаев заражения. Так, если 20 января во Франции, по данным ВОЗ, было выявлено 23 347 случаев заражения коронавирусом за сутки, 20 февраля — 23 170, то уже с середины марта пошел рост: 12 марта — 27 166 случаев, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 марта число случаев за сутки достигло 45 401, а к 1 апреля количество выявленных заражений выросло до 58 828.

«Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен», — сказал глава государства, отметив, что «44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет».

Меры, введенные во Франции на период локдауна:

  • во всех регионах введен комендантский час с 19:00;
  • сотрудники должны по возможности перейти на удаленную работу;
  • на три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один раз в неделю;
  • магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, должны быть закрыты. Исключение составят: книжные и музыкальные магазины, парикмахерские, магазины товаров для дома;
  • запрещаются поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции;
  • уехать из одного региона в другой французы смогут только в пасхальные праздники.

Также Макрон в своем Twitter заявил, что в ближайшее время количество коек в реанимации увеличится до 10 тыс., что поможет справиться с притоком тяжелобольных в медицинских учреждениях.

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Ранее карантинные меры были введены в 19 департаментах Франции. Среди них были департаменты в столичном регионе Иль-де-Франс, Лионе и других частях страны. Всего в состав государства входит 101 департамент, пять из них — заморские. Помимо этого по всей стране действует комендантский час с 19:00 до 6:00, а также закрыты бары, рестораны, музеи, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

На данный момент Франция, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии в стране было выявлено 4,7 млн инфицированных, более 95 тыс. зараженных коронавирусом умерли. 1 апреля во Франции выявили 58 828 заболевших коронавирусом, 299 человек скончались.

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