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05:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России, а Украину — ее врагом

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России является врагом, а Белоруссия — «холуем».

Источник: РИА "Новости"

«Как сказал Солженицын, “у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи”. Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал господин Кравчук в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

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Он обосновал это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Не надо драматизировать ситуацию, что война на пороге. Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — добавил Леонид Кравчук.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в связи с российскими учениями у границы заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы».

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