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07:37 (мск), источник: РБК

Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России

По его словам, она заключается в зависимость России от импортных поставок программного обеспечения.

Источник: РИА "Новости"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от импортных поставок программного обеспечения является одной из ключевых угроз национальной безопасности страны. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России.
Дмитрий Рогозин

По его словам, в рамках цифровой трансформации «Роскосмос» разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий с этапами ее реализации.

Помимо этого, как отметил Рогозин, департамент цифрового развития гос корпорации сформирует экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации. «При нем будет организована отдельная секция по обеспечению импортонезависимости с включением в нее уполномоченных сотрудников организаций ракетно-космической отрасли, входящих в состав гос корпорации», — говорится в сообщении. Она станет площадкой для обмена опытом отечественных разработчиков.

Кроме того, Рогозин заявил, что в целях получения более качественных продуктов, усиления позиций в качестве заказчика, «Роскосмос» объединяет усилия с «Росатомом», «Ростелекомом» и «Газпромнефтью».

Для этого будет учреждена ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования.

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В конце марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях. По словам Кудрина, только за прошлый год в госкорпорации были выявлены нарушения более чем на 30 млрд руб. Он отметил, что речь идет о разных нарушениях: «Где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое [расходование], где-то есть нарушение нормативов финансирования».

В «Роскосмосе» сообщили РБК, что проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 год. «В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов», — заявили в госкорпорации.

Указанные нарушения, как отметили в «Роскосмосе», не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств.

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