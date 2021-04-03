07:37 (мск), источник: РБК
Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России
По его словам, она заключается в зависимость России от импортных поставок программного обеспечения.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от импортных поставок программного обеспечения является одной из ключевых угроз национальной безопасности страны. Его слова приводит
Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России.
По его словам, в рамках цифровой трансформации «Роскосмос» разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области
Помимо этого, как отметил Рогозин, департамент цифрового развития гос корпорации сформирует экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации. «При нем будет организована отдельная секция по обеспечению импортонезависимости с включением в нее уполномоченных сотрудников организаций
Для этого будет учреждена ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и
В конце марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях. По словам Кудрина, только за прошлый год в госкорпорации были выявлены нарушения более чем на 30 млрд руб. Он отметил, что речь идет о разных нарушениях: «Где-то бухгалтерский учет,
В «Роскосмосе» сообщили РБК, что проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 год. «В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов», — заявили в госкорпорации.
Указанные нарушения, как отметили в «Роскосмосе», не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств.