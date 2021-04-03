Минцифры исключило возможность передачи предустановленными приложениями данных россиян

«Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян в том числе иностранным компаниям», — заверили в министерстве.
В сообщении министерства говорится, что ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных.
«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — отметили в пресс-службе Минцифры.
При установке этих приложений пользователь всегда может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописано все необходимое о передаче данных, распространении рекламы.
В пресс-релизе Минцифры также подчеркнули, что предустановка ПО — это стратегическое решение, направленное на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. На технику, произведенную с 1 апреля 2021 года и продаваемую на территории Российской Федерации, предустанавливаются приложения по 15 классам.
Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование АНО «Информационная культура» сообщила, что все российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Данные могут получать Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации.