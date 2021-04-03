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17:06 (мск), источник: ТАСС

Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

ТЕГЕРАН, 3 апреля. /ТАСС/. Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана. Об этом заявил в субботу президент исламской республики Хасан Роухани.

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Источник: Reuters

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать [медицинские протоколы]», — приводит слова Роухани его пресс-служба. Он не уточнил, о каких провинциях идет речь.

В последние дни в Иране наблюдается рост числа заражений коронавирусом. 1 апреля в стране впервые с начала декабря было выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Согласно официальной статистике, по состоянию на 2 апреля общее число инфицированных в Иране достигло 1 908 974, а количество летальных исходов — 62 876. Всего в республике выздоровели 1 633 949 человек.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата «Спутник V». Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, а 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз вакцины индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать в апреле.

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