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16:44 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобороны ФРГ заявила, что для Европы «растут вызовы» из-за действий России

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что из-за действий России «растут вызовы» для европейского региона. Такое мнение она выразила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе RND.

Источник: AP 2020

По ее словам, Германия должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «сделать услугу США». «Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России», — утверждала она.

По ее версии, «ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией». Крамп-Карренбауэр не привела примеров или каких-либо подтверждений своей точки зрения.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 22 марта заявлял, что Россия в отношениях с Евросоюзом готова «к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе». При этом он подчеркнул, что Москва не будет «идти путем односторонних уступок, жертвовать собственными интересами». Грушко указал, что «попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции абсолютно контрпродуктивны».

В свою очередь руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 25 марта отметил, что Европа пока не предпринимает ответных шагов на инициативы российской стороны об укреплении военных контактов.

По его словам, такие контакты необходимы, «чтобы снижать риски всяческих инцидентов, которые непредсказуемы». Российская сторона, подчеркнул Гаврилов, предпринимает попытки ведения конструктивного диалога и налаживания таких контактов, однако пока не отмечает ответных шагов от европейских партнеров.

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