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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Washington Post: в Иордании предотвращена попытка госпереворота

Власти Иордании задержали бывшего наследного принца королевства и еще около 20 человек в рамках расследования «угрозы стабильности страны», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. При этом иорданское агентство Petra отрицает арест принца.

Источник: AP 2020

Принц Хамза бен Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвертой жены, помещен под домашний арест в его дворце в Аммане, пишет WP. Власти королевства расследуют предполагаемый заговор с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II, сообщил высокопоставленный представитель ближневосточной разведки.

Власти считают, что в заговоре участвовал по крайней мере еще один член королевской семьи, а также вожди племен и представители органов безопасности страны.

Ожидаются дополнительные задержания, сообщил газете на условиях анонимности сотрудник разведки.

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Принц Хамза был наследным принцем Иордании в течение четырех лет, прежде чем титул был передан старшему сыну нынешнего монарха. Пока неясно, насколько близки предполагаемые заговорщики к осуществлению плана и что именно они планировали сделать.

Представитель разведки охарактеризовал план как «хорошо организованный» и сказал, что заговорщики, по всей видимости, имели «иностранные связи», но не стал вдаваться в подробности.

В то же время иорданское агентство Petra отрицает арест принца Хамзы. В опубликованном агентством заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа Ахмада аль-Хунейти говорится, что принца Хамзу попросили прекратить «действия, которые используются для нападения на безопасность Иордании». По словам высокопоставленного военного, «расследование продолжается, и его результаты будут раскрыты».

Из информации агентства Petra известны имена двух арестованных: шерифа Хасана бен Зайда и Басема Ибрагима Авадаллы.

Официальной информации о шерифе Хасане бен Зайдене немного — только его принадлежность к королевской семье Иордании. По данным арабских СМИ, у него два паспорта — иорданский и саудовский. Часть СМИ утверждает, что он был посланником короля Иордании в Саудовской Аравии. Однако другие заявляют, что посланником был Басем Ибрагим Авадалла. Послужной список последнего впечатляет. В разные годы он возглавлял королевский суд, был главой королевской канцелярии, министром финансов, министром планирования и международного сотрудничества. В данный момент он занимает пост генерального директора компании «Тамух» в ОАЭ и вице-президента «Arab Bank— Jordan».

Марианна Беленькая, Мария Федотова

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