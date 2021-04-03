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23:20 (мск), источник: Известия

В Госдуме выступили за ужесточение правил приема таксистов на работу

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников считает, что в России необходимо создать регламент приема таксистов на работу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на фоне опубликованных ранее в субботу, 3 апреля, данных ГИБДД, согласно которым за последний год число погибших в ДТП с такси выросло на 20%.

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Депутат выразил уверенность, что ужесточение наказания за аварии, в частности, увеличение штрафов, не искоренит проблему.

«Должны быть сформулированы необходимые разумные требования, которые предусматривают нормальную квалификацию таксиста, его эмоциональное состояние», — отметил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В качестве примера он назвал лондонский опыт найма таксистов. По его словам, в британской столице, водители сдают «колоссальный экзамен», который проходят не более 15−20% кандидатов.

23 марта в Дептрансе Москвы рассказали, что в столице в 2021 году самым распространенным нарушением правил дорожного движения среди такси стало пересечение сплошной линии разметки.

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