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01:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Берлин и Париж сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск и призвали прекратить эскалацию.

Источник: AP 2020

«Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию», — говорится в совместном заявлении. Германия и Франция приветствовали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных.

При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. В конце марта ситуацию в Донбассе обсуждали лидеры России, ФРГ и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на востоке страны с президентом США Джо Байденом.

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