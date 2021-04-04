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02:06 (мск), источник: Известия

Трамп посвятил пасхальное обращение фальсификации выборов

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 3 апреля, поздравил своих сторонников в преддверии католической Пасхи, напомнив, что считает себя победителем выборов 2020 года.

Источник: AP 2020

«К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это», — цитирует заявление Трампа издание The Hill.

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Он раскритиковал американскую прессу за то, что его утверждения о фальсификациях были названы необоснованными, а также пообещал опубликовать материалы, доказывающие его правоту. «В остальном [поздравляю] с Пасхой», — завершил свое обращение Трамп.

31 марта Трамп допустил возможность того, что он будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Он проиграл на президентских выборах 3 ноября прошлого года кандидату от Демократической партии Джо Байдену. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232.

До последнего 45-й президент не признавал поражения. Трамп неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы, а команда его юристов подала десятки судебных исков, чтобы оспорить результаты голосования. Все они были отклонены.

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