Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
26Body Worlds
10День Святого Патрика
05:04 (мск), источник: ТАСС

МВД разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые — отменят.

Новость
В России мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

Правовой статус и временные удостоверения

В ведомстве добавили, что сейчас на законодательном уровне в России институт «миграционной амнистии», позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует. При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране.

Так, согласно закону о гражданстве, президент РФ может в гуманитарных целях определить категории лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство.

Новость
Путин: доля детей мигрантов в школах должна позволять адаптировать их к российской среде

Также документом установлено, что в упрощенном порядке могут получить гражданство РФ отдельные категории лиц, которые длительное время находятся в стране с неурегулированным правовым статусом.

«Данная категория граждан не может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания), незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами РФ, о приеме в гражданство РФ», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, на урегулирование правового статуса направлен также закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Он вступит в силу 24 августа текущего года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе
Роспотребнадзор предупредил об особенностях вакцины «Вектора»
Устроившего крупное ДТП в Москве блогера не стали арестовывать
Участник штурма дома стрелка из Мытищ раскрыл детали операции
СМИ: в Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок
Молочный зуб мальчика из Канады установил рекорд
Горячие темы на Авто
актуальный туризьм))) 256
Ветер, специально для тебя) 211
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 201
Сахар не сахар. 198
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Видео: европейцы решили голосовать… в фастфуде
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 897
Ребенок мужа Тема поболтать 722
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 696
Картинки, вторник. 649
Леди
Бузову спутали с Заворотнюк на новом фото Звезда переборщила с фотошопом
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь