Съезд «Яблока» принял пакет предложений по реформе партии

Для утверждения поправок были необходимы голоса не менее двух третей делегатов съезда. Другие поправки будут рассмотрены на следующем этапе съезда, который пройдет после выборов в Госдуму.
О разработке концепции внутрипартийной реформы стало известно в декабре 2020 года. Большую часть нововведений партия планировала принять во время съезда 3 и 4 апреля 2021 года. Как заявлял председатель «Яблока» Николай Рыбаков, в результате изменений партийный устав обновится на три четверти. После выборов в Госдуму партия намерена рассмотреть вопрос о введении института «совета старейшин». Ранее именно это нововведение вызывало в партии больше всего споров.