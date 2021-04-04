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09:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Съезд «Яблока» принял пакет предложений по реформе партии

В первый день съезда партия «Яблоко» приняла пакет ключевых предложений по реформе организации. Ранее руководство партии называло проводимую реформу самой масштабной за время существования «Яблока».

Источник: РИА "Новости"

Принятые поправки:

  • общепартийное предварительное голосование на выборах председателя партии (обязательное) и на выборах председателей региональных отделений (опционально);
  • праймериз кандидатов на выборах всех уровней (опционально);
  • общепартийная дискуссия, в которой участвуют все члены партии;
  • регистрация сторонников, которые смогут принять участие в праймериз;
  • введение испытательного срока (1 год) при вступлении в партию;
  • рекомендации двух действующих членов партии (стаж от трех лет) при вступлении в партию нового человека;
  • партийный арбитраж стал конечной инстанцией при оспаривании исключения из партии, теперь он может отменить исключение (ранее только рекомендовать);
  • упрощение создания внутрипартийных фракций

Для утверждения поправок были необходимы голоса не менее двух третей делегатов съезда. Другие поправки будут рассмотрены на следующем этапе съезда, который пройдет после выборов в Госдуму.

О разработке концепции внутрипартийной реформы стало известно в декабре 2020 года. Большую часть нововведений партия планировала принять во время съезда 3 и 4 апреля 2021 года. Как заявлял председатель «Яблока» Николай Рыбаков, в результате изменений партийный устав обновится на три четверти. После выборов в Госдуму партия намерена рассмотреть вопрос о введении института «совета старейшин». Ранее именно это нововведение вызывало в партии больше всего споров.

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