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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Украину назвали «настоящим щитом» НАТО

Украина в последние годы стала «настоящим щитом» Европы и внесла серьезный вклад в безопасность НАТО. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Источник: Reuters

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно также усилит Организацию Североатлантического договора», — сказал он.

По словам Хомчака, сотрудничество Украины с альянсом углубилось после того, как страна получила статус партнера. Основными направлениями взаимодействия он назвал «активизацию военного диалога на стратегическом уровне», сотрудничество в Черноморском регионе, проведение совместных учений, обмен информацией и расширение представительства Украины в органах управления НАТО.

Ранее в Киеве призвали страны Североатлантического альянса повысить боеготовность из-за обострения ситуации в Донбассе. В офисе президента Украины заявили, что совместные военные учения стали бы лучшим способом противостоять «российской агрессии» в регионе.

16 марта был опубликован отчет генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором названы главные угрозы для альянса. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

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