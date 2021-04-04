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23:07 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС обсудят «военную активность России вокруг Украины»

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем заседании предполагаемую «военную активность России вокруг Украины». Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Источник: AFP 2020

«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — написал он в Twitter.

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В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу.

Как заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

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