23:21 (мск), источник: Газета.Ру
Длинный список: Зеленский ввел новые санкции против России
Зеленский одобрил санкции против Россотрудничества и ряда компаний РФ.
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С воскресенья, 4 апреля, на Украине действуют ограничения против компаний России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. В частности, Киев ввел ограничения на деятельность представительства Россотрудничества — культурного центра России. В марте этого года разгорелся скандан
Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении ограничений для Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.
В приложении к указу, который опубликован на сайте офиса главы государства, сказано, что санкции вводятся против российских компаний, в том числе заводов, а также в отношении организаций из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.
Ограничения будут действовать по 17 пунктам. Те, кто попал в «черный список», не смогут воспользоваться своими активами на территории Украины.
Кроме того, власти запретили им производить торговые операции, транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, вывод капиталов за пределы Украины. Также приостанавливается исполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии.
Что касается Россотрудничества, в марте этого года Киев выразил свое недовольство тем, что российское ведомство назвало Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». Такая формулировка использовалась в одном из анонсов мероприятия, посвященного деятелю культуры.
После этого украинские власти заявили, что Москва посягает на культурное наследие Украины, а в СНБО отметили, что готовы ввести санкции, если будет соответствующее обращение от местных чиновников.
В федеральном агентстве отметили, что санкции не вызвали удивления. «Ожидаемый шаг со стороны Украины после волны негодования, которая была поднята
В ведомстве отметили, что в решении украинского лидера речь идет о людях, которые
Тем временем в Госдуме считают, что новые украинские санкции — это продолжение курса на обострение диалога с Москвой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает действия Киева пренебрежением международным правом и здравым смыслом.
В Совфеде предложили альтернативное место базирования представительства Россотрудничества на случай, если в украинской столице его закроют. «Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских, и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры», — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Поэтому представительство ведомства, по его мнению, можно было бы перенести из Киева в самопровозглашенные республики Донбасса, передает РИА «Новости».
Володин ранее также заявил, что Госдума будет обсуждать санкции с руководством российского МИД и Россотрудничества. Также парламентарии поднимут вопрос о мерах поддержки соотечественников на Украине. По мнению депутата, в обсуждении должны принять участие все парламентские партии, «каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества».
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что представительство российского ведомства и его Российский центр науки и культуры в Киеве занимаются «распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», прикрываясь «маской культурного и научного сотрудничества».
В 1990-е годы Россия и Украина заключили договор, согласно которому в столицах стран расположены представительства, которые занимаются культурным просвещением граждан.