В офисе Зеленского сообщили о существовании «украинского русского языка»

03:30 (мск), источник: РБК
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«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала она.
По ее словам, украинцам «пора давно самим демонополизировать русский язык».
«И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель.
Она отметила, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов. По мнению Мендель, Украине пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» в диалог о том, как обществу сплотиться.
«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», — указала
По словам Мендель, нельзя ненавистью бороться за правое дело и насаждением заставить полюбить язык. Все граждане — не важно, какой язык они используют в быту — должны быть защищены, указала она.
Ранее в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык должен свободно развиваться в стране. «Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook.
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. В том же месяце прошел второй тур президентских выборов на Украине, победу в котором одержал Владимир Зеленский, обогнав тогдашнего президента Петра Порошенко.
Закон определил ряд лиц, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины,
Документ вызвал споры в украинском обществе. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела более 2 тыс. поправок к нему. За принятие проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Порошенко подписал закон 15 мая. Перед подписанием документа он заявил, что закон не раскалывает, а объединяет украинскую нацию. «Язык — это фундамент, на котором строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине», — говорил он.
Зеленский тогда раскритиковал принятый закон. Он отметил, что документ принимался Радой «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью» и рассматривался во время избирательного цикла, «что сделало его заложником политической риторики». Также в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что «не надо давить русский язык». Украинский язык является государственным, но языки меньшинств не нужно притеснять, указал он.