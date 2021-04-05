07:07 (мск), источник: Известия
В МИД РФ допустили создание альтернативы системе SWIFT
Замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключил создание в России альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе.
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«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — отметил он в интервью «РИА Новости», опубликованном 5 апреля.
По словам Панкина, развитие альтернативных и продвинутых SWIFT систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная система передачи информации и совершения платежей.
22 марта
В декабре 2020 года агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация Джо Байдена, на тот момент еще не вступившего в должность американского президента, намеревалась рассмотреть несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на Соединенные Штаты через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Отмечалось, что одной из самых жестких мер может стать отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT.
При этом осенью 2019 года источники издания Economic Times сообщили, что Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.