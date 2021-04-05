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09:08 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД КНР заявил, что богатые страны создали нехватку вакцин в мире

По словам Ван И, развитые государства закупили около 60% произведенных в мире препаратов.

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Источник: AFP 2020

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью, опубликованном в понедельник на сайте МИД Китая.

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По словам главы ведомства, в мире укрепился «вакцинный национализм». «Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», — сказал он.

«В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу», — отметил министр. «Этот разрыв в [темпах] вакцинации [между развитыми и развивающимися странами] в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью», — добавил Ван И.

Как отметил он, Китай оказал помощь в обеспечении вакцинами более 80 стран и трех международных организаций, а также осуществил коммерческие поставки таких препаратов в более 40 государств мира. В то же время КНР ведет сотрудничество в разработке и создании вакцин с 10 странами и намерен создавать по всему миру региональные центры их производства и распределения.

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