11:16 (мск), источник: Известия
Нерадушный прием: в США разгорается миграционный кризис
Границу со стороны Мексики штурмуют толпы нелегальных переселенцев.
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Президент Джозеф Байден столкнулся с серьезной проблемой — большим наплывом нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Этот вызов для страны может стать самым серьезным за последние 20 лет. При Байдене отменили жесткие меры, существовавшие в годы президентства Дональда Трампа, а также прекратили строительство стены на границе с Мексикой. Все больше американцев недовольны тем, как новая администрация справляется с ситуацией, а Трамп тем временем решил отправиться к мексиканской границе и попытаться продавить решение о завершении строительства стены. Подробности — в материале «Известий».
«Набирающий обороты кризис на границе — это гуманитарная катастрофа, которую спровоцировали слова и действия президента Байдена. Дальше будет только хуже», — отреагировал в своем Twitter сенатор от Флориды Марко Рубио на сообщения о том, что после отмены различных антимиграционных ограничений, существовавших при Трампе, американскую границу с Мексикой активно штурмуют толпы нелегалов из самой Мексики, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора, а также других неблагополучных стран, находящихся в подбрюшье США.
Еще более мрачную картину нарисовал в интервью телеканалу Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп: «Пока мы тут с вами разговариваем, тысячи людей прибывают на границу. Миллионы людей хлынут в нашу страну, и это ее разрушит», — предрек политик.
Едва въехав в Белый дом, Байден отменил ряд решений администрации Трампа по контролю притока нелегальных мигрантов. В частности, он объявил, что США не будут высылать прибывающих без сопровождения детей, а также остановил строительство стены на границе с Мексикой. Такие действия нового лидера Трамп назвал «очень плохим решением». «Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Им
По словам Трампа, многие люди хотят, чтобы он посетил границу. Он пообещал сделать это в ближайшие несколько недель.
Байден на эту новость отреагировал довольно сухо. «Мы претворяем в жизнь план, в котором я очень уверен. И мне все равно, что делает другой парень», — заявил американский лидер во время рабочей поездки в Делавэр.
Темы миграционной политики Байден не раз касался на своей первой
Телеканал ABC News совместно с компанией Ipsos провел опрос общественного мнения, в результате которого выяснили, что меры президента Байдена по борьбе с пандемией коронавируса поддерживают 72% американцев, в то время как шаги, которые предпринимает его администрация по ситуации на границе с Мексикой, не одобряют 57% граждан страны. Большинство американцев — 54% — называют происходящее кризисом, еще 42% уверены, что это все же не кризис, а серьезная проблема.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил, что стране необходимо готовиться к тому, что на
Прошедший февраль стал рекордным: за месяц на границу прибыли свыше 9,4 тыс. самостоятельно путешествующих несовершеннолетних, что в три раза больше, чем, например, в прошлом году. В руках дети держали записки, на которых были написаны телефоны родственников, живущих в США. В отличие от взрослых, которых сразу же выдворяют обратно, несовершеннолетним теперь разрешили оставаться в Соединенных Штатах.
Поток мигрантов стремительно растет, однако у властей пока нет четкого плана, что делать в сложившейся ситуации. Несмотря на то что у демократов большинство в сенате и палате представителей конгресса США, у них нет единого подхода относительно того, как реформировать миграционное законодательство. Один из главных вопросов — стоит ли проводить преобразования одним пакетом или же дробить на разные законы.
Принять пакет реформ будет довольно сложно, учитывая, что в национальном законодательном органе республиканцев и демократов сейчас приблизительно поровну. Республиканцы, не придерживающиеся умеренных взглядов, скорее всего, будут ожесточенно критиковать демократов, заявляя, что Байден собирается впустить миллионы мигрантов и дать им гражданство, чтобы впоследствии они голосовали за демократов, считает младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Анастасия Бунина. «Хотя это очень большое преувеличение. Проблема в том, что у Байдена тут нет
Эксперт подчеркивает, что миграционный кризис существует со времен образования США. Однако во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп заострил эту тему. «Он сделал так, что все республиканцы якобы выступают за введение на границе более суровых мер в то время, как все демократы якобы хотят сделать все границы полностью открытыми. Но это сильное преувеличение. Трамп ввел много ограничительных мер, но, несмотря на это, очень большой поток мигрантов зафиксировали в 2019 году. Он стал спадать только
По мнению Буниной, пока у него нет возможности изменить подходы к миграционной проблеме на законодательном уровне, Байден будет работать на исполнительном уровне. «Он будет точечно улучшать условия пребывания на границе, ускорять распределение мигрантов, особенно детей, будет пытаться договориться со странами — источниками мигрантов, искать в бюджете ресурсы для финансовой поддержки или новых программ по решению местных проблем. Но это не разрешит острый кризис. И чем дольше он будет продолжаться, тем выгоднее республиканцам, поскольку они будут использовать это как аргумент на промежуточных выборах в 2022 году», — уверена специалист.
При этом президентство Трампа показало, что его жесткие меры тоже не совсем работают, отмечает в разговоре с «Известиями» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Американский лидер сократил наплыв нелегалов, но это вызвало серьезный протест либеральной части общества.
С одной стороны, демократы пришли на волне этого протеста, они должны показать себя противоположностью Трампа. Но метод открыть границы и всех впустить не работает, потому что нелегальные мигранты — это проблема, и их в любом случае надо останавливать.
Во-вторых,чтобы поступать более гуманно, нужно перестраивать всю инфраструктуру миграционных центров. Это требует времени и серьезного финансирования.
Эксперт подчеркивает, что противостояние демократов и республиканцев по поводу миграционной реформы продолжается уже давно. Миграционная система давно устарела, и ее нужно пересматривать. Последняя была сформирована при Джордже
По мнению специалиста, у президента Байдена пока нет концепции по изменению миграционной системы и урегулированию этого кризиса. «Еще год, и это выльется в очередной миграционный кризис, будет безумный наплыв мигрантов, с которыми не будет справляться система, дальше могут возникнуть протесты. Такой кризис могут предъявить Байдену в качестве упрека, что он не справляется с ситуацией. Этот вопрос не решить до тех пор, пока республиканцы и демократы не придут к