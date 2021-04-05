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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Украины выступил против отмены соглашений о флоте России в Крыму

МИД Украины не поддерживает денонсацию харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, заявил пресс-секретарь министерства Олег Николенко. По его словам, Украина считает соглашения «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах.

Источник: РИА "Новости"

Харьковские соглашения в апреле 2010 года подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Договор подразумевал пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью продления действия соглашения. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия.

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Николенко отметил, что соглашения фиксируют временный характер базирования флота, оставляет в действии обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации. Также, по его словам, соглашение обязывает военные формирования ЧФ уважать суверенитет и законодательство Украины.

«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма», — сказал он изданию LB.ua.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову из-за подписания харьковских соглашений. Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства депутатского голосования о ратификации соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму.

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