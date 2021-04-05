12:28 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД Украины выступил против отмены соглашений о флоте России в Крыму
МИД Украины не поддерживает денонсацию харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Харьковские соглашения в апреле 2010 года подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Договор подразумевал пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью продления действия соглашения. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия.
Николенко отметил, что соглашения фиксируют временный характер базирования флота, оставляет в действии обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации. Также, по его словам, соглашение обязывает военные формирования ЧФ уважать суверенитет и законодательство Украины.
«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма», — сказал он изданию LB.ua.
Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и бывшему