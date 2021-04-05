Песков ответил на заявления о «блужданиях» Российской армии

19:53 (мск), источник: Известия
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«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что подобные действия в принципе «не должны вызывать ни у кого ни малейшей обеспокоенности».
Ранее, 29 марта, главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. Это обстоятельство, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.
3 апреля стало известно, что украинские силовики впервые с 27 июля 2020 года, после вступления в силу в Донбассе дополнительных мер по перемирию, применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские орудия при обстреле Луганской Народной Республики (ЛНР).
Также 3 апреля в результате атаки окраины Донецка беспилотником погиб ребенок 2016 года рождения, пострадала женщина 1954 года рождения. В ДНР возложили ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Геннадия Шаповалова.
Кроме этого, в управлении народной милиции ДНР заявляли об обнаружении военной техники Киева в населенных пунктах Донбасса.
В Кремле в связи с этим выражали обеспокоенность. Песков указывал, что обострение напряженности и провокации приводят к трагедиям и срывают все мирные договоренности в регионе. Москва при этом не раз призывала стороны к мирному решению конфликта, напомнил он.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии. Несмотря на принятие договора о прекращении огня, перестрелки между украинской стороной и Донбассом продолжаются.