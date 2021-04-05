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13:58 (мск), источник: Газета.Ру

Первая сводная тренировка парада Победы прошла в Подмосковье

Первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации состоялась в Московской области. Она была организована на полигоне Алабино, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В Подмосковье состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне», — заявили в пресс-службе министерства.

Как уточнили представители Минобороны, в тренировке участвовали 12 тысяч военнослужащих. Были задействованы свыше 190 образцов военной техники.

Планируется, что расчеты танков Т-34 будут возглавлять колонну.

Современная тяжелая бронетехника была представлена танками Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв». Еще был задействован танк Т-14 «Армата».

Во время Парада Победы планируется задействовать 53 самолета, а также 23 вертолета.

Ранее сообщалось, что пять видов танков пройдут по Красной площади 9 мая.

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