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14:32 (мск), источник: Forbes

«Ответственность и долг»: Китай решил обогнать США по темпам вакцинации от COVID-19

Китай поставил цель резко нарастить темпы вакцинации против COVID-19, обогнав США. Делать прививки активно призывают членов партии и сотрудников госкомпаний, и отказаться им сложно. Обычному населению за прививки обещают купоны на шопинг или корзинку яиц.

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Источник: Reuters

Китай начал активнее призывать население прививаться от коронавируса, в том числе побуждает членов коммунистической партии, сотрудников госкомпаний, банков и университетов вакцинироваться, рассказал Bloomberg.

Собеседники агентства как минимум в трех банках и одном крупном университете рассказали, что персонал регулярно мотивируют прививаться, а в случае отказа требуют представить уважительную причину.

Источники Bloomberg говорят, что работников и партийных членов созывают на собрания и предлагают вакцинироваться как можно скорее, чтобы подать пример. Исключение делают только по медицинским соображениям, пишет агентство.

По информации Bloomberg, Китай поставил цель привить 40% населения к концу июля — а именно до 560 млн человек. За три месяца стране предстоит сделать 460 млн прививок — более чем в два раза больше, чем за тот же период планирует сделать в США президент Джо Байден, сравнил Bloomberg.

Сейчас Китай вводит в среднем по 5 млн доз в день, что равно примерно 5 дозам на 100 человек, утверждает агентство. Для сравнения: по подсчетам Bloomberg, в США показатель равен 25 дозам, в Израиле — 56 дозам.
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Задержки в вакцинации могут лишить Китай преимуществ, которые дали успехи в борьбе с коронавирусом. Они сойдут на нет, если другие развитые страны, в первую очередь США, будут открываться друг другу, а Китай все еще будет пытаться предотвратить проникновение вируса извне, пояснил Bloomberg директор центра мировых исследований здоровья университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Яньчжун Хуан.

При этом в Китае, где ограничения были сравнительно мягкими, люди не видят той же нужды в прививках, как в странах, где борьба с COVID-19 более ожесточенная, отметило агентство.

Помимо давления на партийных членов и работников госкомпаний, Китай использует также пропаганду. По телевизору говорят, что вакцинация — это «ответственность и долг» для поддержания «национальной гордости и места Китая в мире», а на улицах плакаты обещают подарки за прививку: например, купоны на шопинг или — для людей старше 60 лет — корзину яиц, описывает Bloomberg.

Опрошенные им эксперты не исключают, что власти могут перейти и к более настойчивому воздействию: например, ограничить передвижения не привитых, лишить их господдержки или запретить поездки на общественном транспорте.

Информационное бюро Госсовета Китая и комиссия по надзору и управлению активами, которая контролирует госкомпании, не ответили на запрос Bloomberg.

Ринат Таиров

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