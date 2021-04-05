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16:26 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал законы о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление ветеранов. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором. Также вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет.

В обоих случаях предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Действующая редакция КоАП предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России. Эта норма дополняется положениями о «публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», в том числе через СМИ и интернет. Штраф будет увеличен, он составит от 3 млн до 5 млн рублей.

Уголовное наказание

В Уголовном кодексе (УК) вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Такое преступление повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех и пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств предлагается сохранить.

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