16:46 (мск), источник: РБК
Путин подписал закон о госзащите сотрудников Росгвардии
По новому закону право на госзащиту получат не только военнослужащие, но и гражданские служащие Росгвардии, органов внешней разведки и Министерства обороны.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с документом, опубликованным на портале правовых актов, а также пояснениями Госдумы госзащите подлежат не только военнослужащие, но и гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР), принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом либо специальных операциях, а также «выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности», и члены их семей.
В соответствии с новым законом в отношении военнослужащих и гражданских служащих Вооруженных сил и членов их семей меры защиты могут осуществляться специальным подразделением органа внешней разведки Министерства обороны.
В соответствии с действующим законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который новым актом внесены поправки, для обеспечения защиты жизни и здоровья того или иного лица и сохранности его имущества могут приниматься следующие меры:
Поводом для введения таких мер может стать, в частности, получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности.
Евгений Калюков