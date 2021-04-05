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16:46 (мск), источник: РБК

Путин подписал закон о госзащите сотрудников Росгвардии

По новому закону право на госзащиту получат не только военнослужащие, но и гражданские служащие Росгвардии, органов внешней разведки и Министерства обороны.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с документом, опубликованным на портале правовых актов, а также пояснениями Госдумы госзащите подлежат не только военнослужащие, но и гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР), принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом либо специальных операциях, а также «выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности», и члены их семей.

В соответствии с новым законом в отношении военнослужащих и гражданских служащих Вооруженных сил и членов их семей меры защиты могут осуществляться специальным подразделением органа внешней разведки Министерства обороны.

В соответствии с действующим законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который новым актом внесены поправки, для обеспечения защиты жизни и здоровья того или иного лица и сохранности его имущества могут приниматься следующие меры:

  • личная охрана, охрана жилища и имущества;
  • выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
  • временное помещение в безопасное место;
  • обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе;
  • перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
  • переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности.

Поводом для введения таких мер может стать, в частности, получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности.

Евгений Калюков

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