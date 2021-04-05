Путин подписал закон о просветительской деятельности

Согласно закону, подписанному президентом 5 апреля, просветительской признается деятельность вне образовательных программ, направленная на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Закон также запрещает просветительскую деятельность для разжигания розни, «в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».
С 1 июня заниматься просветительской деятельностью смогут только госорганы, местные власти и уполномоченные ими организации, люди и предприниматели. Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить «негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс». При этом образовательные организации смогут заключать договоры с иностранцами и зарубежными организациями только после одобрения Минобрнауки или Минпросвещения.