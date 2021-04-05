Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтрё

«Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ. Этот акт нельзя считать проявлением свободы слова», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.
«Конвенция Монтрё была важным свершением для Турции в тот период. И мы намерены продолжить выполнять положения конвенции Монтрё, по крайней мере до тех пор, пока не появится подходящей замены», — подчеркнул он.
Кроме того, Эрдоган назвал ошибкой попытку связать конвенцию Монтрё и проект по строительству канала «Стамбул».
«Проект строительства канала “Стамбул” призван усилить права Турции над суверенитетом пролива Босфор. И те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики и [основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка», — добавил президент Турции.
Накануне более 100 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что «с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала “Стамбул” (параллельного Босфору, в западной части провинции Стамбул) и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров». Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны некоторых высокопоставленных политиков и администрации президента. Сама дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики не предпринимает никаких шагов по выходу из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.
По меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов были задержаны в рамках инициированной столичной генпрокуратурой проверки.