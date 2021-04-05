Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
8Коллапс в Суэцком канале
20:01 (мск), источник: Ведомости

Путин созвонился с заразившимся коронавирусом президентом Аргентины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским лидером Альберто Фернандесом, у которого накануне подтвердился коронавирус, поздравил его с прошедшим днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления, сообщается на сайте Кремля.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине “Спутник V”, благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Фернандес также высоко оценил содействие России в борьбе с пандемией коронавируса и выразил заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V» в Аргентину. Главы государств подтвердили желание развивать связи между странами в различных областях.

В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Вчера стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. Он выразил мнение, что благодаря прививке его болезнь протекает в легкой форме.

 41 год назад СССР и Афганистан подписали договор о пребывании советских войск. Фотогалерея
81 год назад состоялся первый полет МиГ-1. Фотогалерея
Путин подписал закон о президентских сроках
Эрдоган назвал недопустимым письмо адмиралов о конвенции Монтрё
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Познер заявил о намерении вернуться в Грузию
Как в мире отметили католическую Пасху в эпоху пандемии (фото)
Семья из России несколько десятилетий живет без документов
Устроивший стрельбу в метро Москвы полицейский получил 19 лет
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Про счастье 212
Результаты конкурса рассказов. Занавес. Актеры выходят на сцену. Аплодисменты 166
На электросамокате с ребенком 98
Режим дня ребенка к году. 85
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь