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00:01 (мск), источник: ТАСС

Госдеп утверждает, что Россия подрывает деэскалацию напряженности в Донбассе

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что Россия своими действиями подрывает деэскалацию напряженности в Донбассе. С таким утверждением выступил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию на востоке Украины и шаги Москвы.

Источник: AP 2020

По его словам, действия РФ «подрывают деэскалацию напряженности, обеспечиваемую за счет соглашения от июля прошлого года, которое было достигнуто при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». При этом представитель внешнеполитического ведомства США выразил мнение, что недавняя переброска Россией своих воинских подразделений на собственной территории носила провокационный характер.

«Мы попросили Россию предоставить объяснение этих провокаций», — сказал американский дипломат.

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«Однако более важно то, — отметил Прайс, — что мы [власти США] передали напрямую украинским партнерам сигнал заверения [в поддержке]».

«Помимо [предоставления] наших заверений украинским должностным лицам, мы обсуждаем нашу обеспокоенность ростом напряженности, нарушением [режима] прекращения огня и региональной напряженностью с союзниками по НАТО», — добавил Прайс.

Он уточнил, что эта тема рассматривалась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на минувшей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на востоке Украины и делает ее более напряженной. Он также подчеркнул, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.

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