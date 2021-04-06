Матвиенко назвала предстоящее послание Путина обращением «нового времени»

«Это будет такое послание “нового времени”, я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, послание будет важнейшим политическим и общественным событием и будет иметь «особое значение» в современной непростой ситуации в мире.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Планируется провести его в очном формате.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.