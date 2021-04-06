09:36 (мск), источник: Известия
Москва и Вашингтон обсудили ситуацию на юго-востоке Украины
США и Россия провели переговоры по ситуации на
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«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — цитирует его ТАСС.
«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия [на востоке Украины] со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — добавил Рябков.
О готовности Вашингтона к диалогу с Москвой ситуации на востоке Украины накануне заявил представитель Госдепа США.
Также в понедельник сообщалось о том, что США потребовали от России объяснений в связи с сообщениями о «провокациях» со стороны РФ на границе с Украиной. В частности, в Пентагоне выразили озабоченность по поводу сообщений о перемещениях российских военнослужащих.
Ранее, 4 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что главы МИД стран Евросоюза на ближайшем заседании обсудят «военную активность» России вокруг Украины.
29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.
В свою очередь
Как прокомментировал заявления США о дестабилизирующей роли РФ в конфликте на Украине Сергей Рябков, Штаты должны «озаботиться» не тем, что «предпринимает» Россия, а «неприемлемым поведением Киева», который не выполняет Минские соглашения и вовсе отрицает эти договоренности.