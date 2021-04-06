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10:15 (мск), источник: РБК

В Киеве объявили об отказе ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Украинский министр назвал Белоруссию страной, находящейся под влиянием России, к которой нет доверия, поэтому украинские переговорщики после отмены карантина не поедут в Минск для очных переговоров Трехсторонней группы.

Источник: Reuters

Украина намерена искать другой город вместо столицы Белоруссии и другую страну для очных переговоров Трехсторонней группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает «Украинская правда». Сейчас эти переговоры проходят в формате видеоконференции без очных встреч участников.

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«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — сказал Резников.

«Я думаю, поскольку сегодня Белоруссия пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории», — пояснил он и добавил, что в Белоруссии сейчас «доминирует антиукраинская риторика».

В августе 2020 года полпред Украины в Контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за протестов в Белоруссии переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории. «Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это возможно», — сказал Кравчук.

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