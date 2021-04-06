Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 апреляОтмена пошлин на ношение бород, первые современные Олимпийские игры, вторжение немецких войск в Грецию и Югославию и другие события дня
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
15:06 (мск), источник: Ведомости

Мишустин поручил подготовить новые меры защиты от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — прим.ред.), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — сказал Мишустин.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — пояснил Мишустин необходимость таких дополнительных мер, отметив, что пока ситуация с коронавирусом идет «без скачков и изменений» — ни роста, ни значимого снижения заболеваемости в последние недели не происходит.

По данным оперштаба на 6 апреля, за сутки коронавирус был выявлен у 8328 жителей России. Показатель снижается третий день подряд. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 597 868.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Структура Bosch может арендовать логопарк почти на 80 000 кв. м на юго-востоке Подмосковья
Mail.ru Group подключает игровых стримеров к рекламе
Кремль: Украина не контролирует свои войска в Донбассе
Следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина»
В России обнаружили 1,5 тысячи лжебанков
Спрос на говядину упал до рекордного минимума
В Японии авиакомпания превратила самолет в тематический ресторан
Ученые узнали, что миллионы лет назад кости служили батарейками
Илон Маск за сутки разбогател на $6 млрд
Hi-Tech
Как строят метро в России: в сети появились завораживающие кадры Таких фото вы еще не видели
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 347
Давайте обсудим) 231
стоит или нет получить доп образование? 201
И о весне ...наверное . 156
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
Где купить купальники как у звезд за 1000 рублей (фото и цены) Мы нашли очень красивые модели для беременных и не только  
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь