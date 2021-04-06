Мишустин поручил подготовить новые меры защиты от коронавируса

15:06 (мск), источник: Ведомости
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«Татьяна Алексеевна (Голикова,
«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — пояснил Мишустин необходимость таких дополнительных мер, отметив, что пока ситуация с коронавирусом идет «без скачков и изменений» — ни роста, ни значимого снижения заболеваемости в последние недели не происходит.
По данным оперштаба на 6 апреля, за сутки коронавирус был выявлен у 8328 жителей России. Показатель снижается третий день подряд. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 597 868.