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15:27 (мск), источник: BFM.ru

В Кремле прокомментировали просьбы проверить песню Manizha и видео Дудя

Каждая общественная организация имеет право на определенное мнение и на обращение в соответствующие органы исходя из этого мнения, поэтому в данном случае действуют абсолютно законно, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Следственный комитет проверяет песню Russian Woman певицы Manizha на признаки разжигания национальной вражды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Ранее общественная организация «Ветеранские вести» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на исполнительницу за экстремизм.

А накануне Лига безопасного интернета попросила МВД проверить ролик Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Предположительно, претензии возникли к интервью с блогером Ивангаем.

О просьбах проверить песню и видеоролик журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова:

— Несколько случаев произошли за последнее время, поводом для которых стали обращения от различных общественных организаций. Как в Кремле смотрят на такое действие общественных организаций, считают ли такие действия консолидирующими или же, наоборот, деструктивными и согласны ли с тем, что некоторые такие обращения сравнивают с доносами?

— Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действий общественной организации, я только скажу, что, безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращение в соответствующие органы исходя из этого своего мнения. Поэтому здесь они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком «плюс» или со знаком «минус», это не нам судить. Если они просят оценку, наверное, оценка последует.

— В Кремле как-то в целом мониторят эту повестку, которая генерируется общественными организациями, связанную с нашей культурой, с общественной жизнью?

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— У всех же разная повестка дня. Кто-то занимается более субстантивными делами, которые действительно актуальны для большинства граждан. Кто-то занимается менее субстантивными делами, такими как песня будущей участницы «Евровидения». Каждая общественная организация действует по своему усмотрению, и это их дело, мы не будем вмешиваться в это. Вряд ли можно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который явно не имеет отношения к нашей повседневной жизни и к первоочередным задачам.

По данным источника ТАСС, следствие рассмотрит обращение, но проверка песни Manizha вряд ли возможна, поскольку очевидно, что какие-либо признаки противоправной деятельности отсутствуют. Официально в правоохранительных органах информацию о начале проверки пока не подтверждали. Ранее РИА Новости сообщало, что противоправных высказываний СК в этой песне не нашел.

Видеоклип Manizha стал самым популярным на канале «Евровидения» в YouTube среди всех конкурсантов этого года. Запись посмотрели более 7 млн раз, у остальных участников конкурса счет просмотров идет только на сотни тысяч.

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