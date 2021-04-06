Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе», — приводятся слова Зеленского на его сайте.
Президент Украины вновь отметил якобы увеличение численности российских войск на границе и предположил, что войска РФ «готовы к наступательным действиям».
Кроме того, Зеленский призвал увеличивать военное присутствие НАТО в Черном море.
В этот же день директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, почему Украина на данный момент не может вступить в НАТО. Он объяснил, что по действующему уставу Североатлантического альянса, в НАТО не могут вступить страны, на территории которых происходит неурегулированный конфликт.
Мартынов отметил, что альянс не станет ради Украины менять устав и все разговоры о возможном вступлении страны в НАТО служат только для «нагнетания военной повестки».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО для урегулирования ситуации в Донбассе вряд ли поможет стране справиться с проблемой. Он также подчеркнул, что это может усугубить ситуацию.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.