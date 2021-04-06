Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

«Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. Я глубоко благодарен гендиректору Pfizer Альберту Бурле за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины», — написал он в Twitter.
В этой партии будет 360 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, всего в рамках COVAX страна ожидает получить 8 млн доз вакцин против коронавируса.
Кроме того, Украина заключила контракты еще с тремя фармкомпаниями — с американской Novavax (10 млн доз), британо-шведской AstraZeneca (на 2 млн доз ее вакцины CoviShield, произведенной в Индии) и китайской Sinovac (2 млн доз), приводит слова Степанова «Украинская правда».
Вакцинация против коронавируса началась на Украине 24 февраля. По данным Минздрава страны, один компонент вакцины уже получили более 304 тыс. человек, оба компонента — два человека.
За минувшие сутки на Украине выявили 13,2 тыс. заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии — 1,7 млн, сообщило ведомство. Число жертв заболевания превысило 35 тыс. человек.