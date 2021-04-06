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21:16 (мск), источник: РБК

Украина договорилась о поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Власти Украины заключили с компанией Pfizer договор на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Помимо этого, страна рассчитывает получить еще 14 млн доз по контрактам с другими фармкомпаниями и 8 млн доз — в рамках механизма COVAX.

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Источник: Reuters

«Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. Я глубоко благодарен гендиректору Pfizer Альберту Бурле за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины», — написал он в Twitter.

Зеленский обсудил с Бурлой поставки вакцины Pfizer на Украину в начале февраля, сообщал «Укринформ». Помимо этих 10 млн доз, Украина к 15 апреля ожидает получить первую партию вакцин против коронавируса по программе COVAX, которая предусматривает обеспечение вакциной бедных стран.
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В этой партии будет 360 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, всего в рамках COVAX страна ожидает получить 8 млн доз вакцин против коронавируса.

Кроме того, Украина заключила контракты еще с тремя фармкомпаниями — с американской Novavax (10 млн доз), британо-шведской AstraZeneca (на 2 млн доз ее вакцины CoviShield, произведенной в Индии) и китайской Sinovac (2 млн доз), приводит слова Степанова «Украинская правда».

Вакцинация против коронавируса началась на Украине 24 февраля. По данным Минздрава страны, один компонент вакцины уже получили более 304 тыс. человек, оба компонента — два человека.

За минувшие сутки на Украине выявили 13,2 тыс. заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии — 1,7 млн, сообщило ведомство. Число жертв заболевания превысило 35 тыс. человек.

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