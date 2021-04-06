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6 апреля, источник: ТАСС

Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Новые мутации коронавируса быстро распространяются в США, и количество новых случаев заражения снова растет, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

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Источник: Reuters

«Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается. Количество смертей все еще снижается, и их намного меньше, чем в январе, оно растет в некоторых местах», — сказал он.

«Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», — добавил Байден.

При этом, по его словам, власти страны добились «невероятного прогресса» в деле вакцинации населения.

«Хорошая новость заключается в том, что мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней (президентского срока — прим. ТАСС)», — сказал он.

По его словам, благодаря достигнутым успехам вакцинация будет доступна всем взрослым жителям страны уже к 19 апреля, а не к 1 мая, как планировалось ранее. «Это означает, что не позднее 19 апреля в любом районе страны каждый взрослый в возрасте 18 лет и старше сможет встать в очередь на вакцинацию», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден надеется на то, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин от коронавируса для того, чтобы они смогли начать предоставлять их другим странам.

Как заявил американский лидер, он надеется, что «в очень скором времени» у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться ими с остальными странами. «Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», — убежден он.

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«Мы не можем построить стену или ограждение, достаточно высокое для того, чтобы не пускать вирус [в США]», — добавил Байден.

Ситуация с возможными поставками вакцины из США усложняется тем, что в конце прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять препараты от коронавируса другим странам, пока доступ к ним не получат все американские граждане.

В марте пресс-секретарь действующего руководителя вашингтонской администрации Джен Псаки сообщила, что Байден «сосредоточен на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам». По ее словам, следующим шагом властей должно стать экономическое восстановление. Уже после достижения этих целей Вашингтон намерен «обсуждать дальнейшие шаги», заключила пресс-секретарь.

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