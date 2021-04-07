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01:53 (мск), источник: Известия

Северный морской путь защитят береговыми комплексами «Бал»

Вдоль всего Северного морского пути (СМП) будут размещены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал». Об этом «Известиям» рассказали источники в военном ведомстве.

Источник: Известия

Отмечается, что первые системы уже доставлены на Землю Франца Иосифа, а в дальнейшем вооружение доставят и в другие регионы.

«Это очередной этап развертывания нашей арктической группировки. Там предусматриваются не только средства освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, но и размещение огневых средств. Очевидно, что мы не собираемся их задействовать в международных водах, но наши территориальные воды должны быть надежно защищены, в том числе и такими мощными комплексами, как «Бал», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что дополнительные береговые силы будут развернуты из-за таяния льдов, так как образовалось больше места, где могут ходить суда.

Во время загрузки произошла ошибка.
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