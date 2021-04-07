Северный морской путь защитят береговыми комплексами «Бал»

Отмечается, что первые системы уже доставлены на Землю Франца Иосифа, а в дальнейшем вооружение доставят и в другие регионы.
«Это очередной этап развертывания нашей арктической группировки. Там предусматриваются не только средства освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, но и размещение огневых средств. Очевидно, что мы не собираемся их задействовать в международных водах, но наши территориальные воды должны быть надежно защищены, в том числе и такими мощными комплексами, как «Бал», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что дополнительные береговые силы будут развернуты из-за таяния льдов, так как образовалось больше места, где могут ходить суда.