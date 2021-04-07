Россия впервые провела в Арктике учения по перехвату гиперзвукового оружия

По информации военного ведомства, атака на цель была проведена с высоты почти 20 тыс. м и на скорости в 2,5 Маха. «Противник» был уничтожен на дальности в сотни километров.
«В Арктике самое близкое время подлета для американцев, поэтому нам надо держать порох сухим. Полеты на Крайнем Севере требуют особой подготовки. Там другая навигация из-за близости к полюсу и надо быть очень осторожным. Если навигационный комплекс выходит из строя, можно просто заблудиться», — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.
Отмечается, что МиГ-31БМ изначально создавались для работы в суровых арктических условиях. Их авиаполки размещали на севере страны, где они могли контролировать обширные арктические территории, которые сложно прикрыть наземными комплексами ПВО. В их функции входило уничтожение крылатых ракет и несущих их бомбардировщиков, атакующих через Северный полюс.
Кроме того, на базе перехватчиков МиГ-31 разработаны специальные модификации, включая носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».