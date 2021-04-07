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01:28 (мск), источник: Известия

Россия впервые провела в Арктике учения по перехвату гиперзвукового оружия

В Арктике впервые провели учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота уничтожили цели, имитирующие бомбардировщиков с гиперзвуковыми ракетами, в стратосфере в районе Северного полярного круга, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

По информации военного ведомства, атака на цель была проведена с высоты почти 20 тыс. м и на скорости в 2,5 Маха. «Противник» был уничтожен на дальности в сотни километров.

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«В Арктике самое близкое время подлета для американцев, поэтому нам надо держать порох сухим. Полеты на Крайнем Севере требуют особой подготовки. Там другая навигация из-за близости к полюсу и надо быть очень осторожным. Если навигационный комплекс выходит из строя, можно просто заблудиться», — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

Отмечается, что МиГ-31БМ изначально создавались для работы в суровых арктических условиях. Их авиаполки размещали на севере страны, где они могли контролировать обширные арктические территории, которые сложно прикрыть наземными комплексами ПВО. В их функции входило уничтожение крылатых ракет и несущих их бомбардировщиков, атакующих через Северный полюс.

Кроме того, на базе перехватчиков МиГ-31 разработаны специальные модификации, включая носители гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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