Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
11Барселона во время гражданской войны в Испании
04:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте

Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте: гражданам РФ не потребуется менять паспорта, если предусматривающий изменения в последнюю страницу документа законопроект МВД одобрят. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Источник: Reuters

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — уточнили в ведомстве.

Ранее МВД России подготовило законопроект, предполагающий изменения на последней странице паспорта гражданина РФ: в ней будет дополнен текст памятки для его владельца.
Читайте также
Россиянам объяснили правила получения электронных паспортов

Сейчас на 20-й странице удостоверения личности размещена памятка с выноской из положения о паспорте. В нее внесут напоминание о том, что это основной документ гражданина, которым обязаны владеть с 14 лет.

Также будет размещена информация о возможности внесения по желанию отметок о группе крови и резус-факторе. Кроме того, на этой странице перечислят причины признания документа недействительным.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне смогут получить электронный паспорт не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе планируется выдать около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН). В Москве выдавать паспорта нового образца начнут с 1 декабря этого года.

В марте в МВД решили внести изменения в срок действия паспортов россиян: в частности, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения. В ведомстве считают, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В США предрекли вторжение России
Бывшая участница «Дома-2» похвасталась квартирой в Москве
МИД назвал условие возвращения российского посла в США
СМИ: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета
За год возбуждено 23 уголовных дела о картелях в стройотрасли
Задержанных за съемку с обнаженными девушками вышлют из ОАЭ
В воздухе обнаружили «фактор очень быстрой смерти»
Братья Магомедовы не признали вину в хищении 11 млрд рублей
Новости партнеров
Результаты этого опроса изменят Россию к лучшему. Твой голос особенно важен
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Дети
Где купить купальники как у звезд за 1000 рублей (фото и цены) Мы нашли очень красивые модели для беременных и не только  
Леди
Елена Летучая сменила имидж и стала копией Аллы Пугачевой Телеведущая решилась на перемены
Дом
Дом в Геленджике: как выглядят интерьеры с рыбьей чешуей
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
8 дачных санузлов, которые выглядят стильно и продуманно
Дизайнеры посоветовали избавиться от магнитов на холодильнике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь