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04:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков допустил, что российский посол в ближайшее время не вернется в США

Возвращение посла РФ Анатолия Антонова в США не является «вопросом ближайших дней», сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат был отозван 20 марта из Вашингтона в Москву для консультаций.

Источник: РИА "Новости"

«Это не вопрос ближайших дней», — сказал господин Рябков.

Замглавы МИД России добавил, что сроки возвращения посла зависят от действий США.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — уточнил он.

Анатолий Антонов вылетел в Москву на срочные консультации после того, как президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей». В Москве господин Антонов провел встречи в Совете федерации, Госдуме, администрации президента.

По информации источников «Ъ», изначально посол должен был вернуться в США 4 апреля, но впоследствии его возвращение перенесли на неопределенный срок. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дату возвращения дипломата определит президент.

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