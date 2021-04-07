Рябков допустил, что российский посол в ближайшее время не вернется в США

«Это не вопрос ближайших дней», — сказал господин Рябков.
«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — уточнил он.
Анатолий Антонов вылетел в Москву на срочные консультации после того, как президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей». В Москве господин Антонов провел встречи в Совете федерации, Госдуме, администрации президента.
По информации источников «Ъ», изначально посол должен был вернуться в США 4 апреля, но впоследствии его возвращение перенесли на неопределенный срок. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дату возвращения дипломата определит президент.