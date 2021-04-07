Власти предложили перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл

Минпромторг озвучил на совещании два варианта регулирования цен. Суть первого в следующем: установка индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката и т. п.). Идея такого формата регулирования цен, как уточнили два источника РБК, принадлежит вице-премьеру Андрею Белоусову. РБК направил запрос в его пресс-службу.
Согласно этому варианту, у компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будет изыматься часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные деньги планируется направлять на поддержание и строительство государственных объектов.
Для реализации этой идеи необходимо будет внести изменения в Налоговый кодекс, добавил источник.
Другой вариант, предложенный министерством — это компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.
«Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — поясняет источник РБК.
При этом он уточнил, что «оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями».
Ранее Минстрой предложил пересматривать цены на длинные госконтракты, если из-за роста стоимости стройматериалов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%.
Кроме того, для большего ограничения экспорта металлолома, на который с февраля действует пошлина в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, Минпромторг на совещании предложил установить только два возможных пункта вывоза — в Калининграде и на Дальнем Востоке, рассказали участники совещания. Евтухов ранее пояснял, что пошлины на экспорт лома нужны, чтобы сдержать рост цен на арматуру, в цене которой лом составляет около 80%.
В декабре прошлого года застройщики заявили о резком росте цен на металлопрокат и арматуру, отмечая, что с середины ноября цены на последнюю выросли на 50%. Бизнес связывал рост стоимости, в том числе, с большими объемами экспорта металла. Власти тогда предложили развивать механизм прямых контрактов между застройщиками и металлургическими компаниями и ввести экспортные пошлины на стальную продукцию. С 1 февраля были введены платежи за экспорт лома, которые по словам вице-премьера Марата Хуснуллина частично стабилизировали ситуацию.
По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова после небольшой стабилизации цен в январе-феврале 2021 года, в марте рост цен возобновился. В целом в связи с ростом цен на металл себестоимость строительства многоквартирных домов выросла на 3−5%, говорит Глушков.
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