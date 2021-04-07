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06:58 (мск), источник: РБК

Правительство предложило ввести служебную тайну в области обороны

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий понятие служебной тайны в области обороны и устанавливающий наказание за ее разглашение. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты. В прошлом августе с аналогичной инициативой выступало Минобороны. Эксперты заявляли, что тогда почти все сведения о деятельности ведомства станут секретными.

Источник: Reuters

Авторы законопроекта пишут, что сейчас российскими законами установлено только понятие государственной тайны и механизм ее защиты. Информация ограниченного доступа, которая образуется в ходе деятельности госорганов, такой защиты не имеет, кроме областей атомной энергетики и космоса.

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«В результате в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности», — говорится в пояснительной записке. Кабмин предлагает устранить этот правовой пробел.

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — пишут авторы законопроекта.

Они отмечают, что федеральными законами установлены такие понятия как банковская, врачебная, налоговая, адвокатская тайна. Как следует из пояснительной записки, к служебной тайне могут быть отнесены и сведения, касающиеся гособоронзаказа.

Инициатива предусматривает и наказание за разглашение служебной тайны в области обороны. Для организаций и гражданских лиц предлагается ввести административную ответственность по ст. 13.14 КоАП (разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом). Она предусматривает штрафы до 1 тыс. руб. для физлиц и до 5 тыс. руб. для должностных лиц.

Военнослужащие, раскрывшие служебную тайну, по задумке авторов законопроекта, должны привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Еще в августе прошлого года российское Минобороны предлагало сделать всю информацию из области обороны, которая не является гостайной, конфиденциальной.

Сведения, которые должны составлять служебную тайну военное ведомство намеревалось определять самостоятельно. Однако в прошлогоднем законопроекте был перечень данных, которые не могут быть конфиденциальными ни при каких случаях. Это сведения о ЧП и катастрофах, представляющих опасность для людей; данные, которые по международным соглашениям должны быть в открытом доступе; информация о нарушениях прав и свобод человека; сведения о состоянии окружающей среды и другие.

Как сообщали эксперты, в случае принятия такого закона, под запретом окажется распространение информации о практически всей деятельности Минобороны. Новый дисциплинарный устав вооруженных сил уже предусматривает эти положения, хоть и не вводит понятия служебной тайны. Теперь ее хотят распространить и на гражданских лиц.

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