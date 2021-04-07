Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
07:10 (мск), источник: ТАСС

США отрицают причастность к инциденту с иранским судном в Красном море

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отрицают какую-либо причастность к аварии на иранском судне Saviz в Красном море. Об этом сообщает во вторник газета The Hill со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джессики Макналти.

Источник: Reuters

По ее словам, США «в курсе сообщений в СМИ об инциденте в Красном море, касающемся судна Saviz.

«Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент», — сказала она, добавив, что не может предоставить «никакой дополнительной информации».

Как сообщило со ссылкой на источники агентство Tasnim, судно Saviz, принадлежащее Ирану, подверглось во вторник нападению в Красном море. По его данным, авария стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту.

По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошел у берегов Эритреи, причем судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Израильские СМИ, включая телеканал N12, утверждают, что нападению подверглось судно, занимающееся разведкой. Иранские власти пока не делали официальных заявлений на этот счет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
МИД назвал условие возвращения российского посла в США
СМИ: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета
Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте
Задержанных за съемку с обнаженными девушками вышлют из ОАЭ
В воздухе обнаружили «фактор очень быстрой смерти»
Врачи столкнулись с аллергическим «ложным коронавирусом»
В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России
Здоровье
У людей с рыжими волосами нашли суперспособность Все дело в особенностях функционирования клеток, вырабатывающих пигмент меланин.
Авто
25 самых популярных автомобилей в России (фото) Стало известно, какие машины россияне покупали чаще всего за период с января по март этого года
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Следком Хакасии занялся делом "потребительского вымогательства"
Глава Хакасии назван самым никчемным политиком
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Это было позором в СССР, а сейчас норма
Самая красивая девочка в мире спустя 10 лет: фото
Леди
Подольская, Рудковская, Собчак и другие звезды на премии GQ В Москве наградили победительниц GQ Super Women
Дом
Дом в Геленджике: как выглядят интерьеры с рыбьей чешуей
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
8 дачных санузлов, которые выглядят стильно и продуманно
Дизайнеры посоветовали избавиться от магнитов на холодильнике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь