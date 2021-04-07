Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
10:03 (мск), источник: РБК

ЕС проверит испытания «Спутника V» на соблюдение этических норм

Проверки начнутся на следующей неделе, пишет FT. В РФПИ заявили, что при испытаниях соблюдались все клинические практики.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

На следующей неделе регуляторный орган Евросоюза начнет расследование того, соответствуют ли клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса мировым этическим и научным стандартам, сообщает The Financial Times.

Европейское агентство по лекарственным средствам расследует вопрос, были ли исследования проведены с соблюдением этических норм, сообщили собеседники FT.

Так, в исследованиях вакцины участвовали военные и государственные служащие.

В декабре Reuters сообщил, что корреспонденты агентства поговорили с 32 участниками испытаний российской вакцины, девять из которых заявили, что «они не настоящие добровольцы».

При этом никто не сказал, что им вводили инъекции против их воли, отмечало агентство.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал газете, что никакого давления на участников не было и при испытаниях соблюдались все клинические практики. По словам Дмитриева, проверка EMA должна начаться на следующей неделе.

Новость
Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID

Отдельная инспекция EMA производственных объектов в России, которая была запланирована на следующий месяц, была отложена на несколько дней из-за визитов инспекторов из стран, которые разместили заказы на вакцину, сказал Дмитриев. «Мы отдаем приоритет для проверок тем странам, которые взяли на себя обязательство покупать вакцины… в отличие от Европейской комиссии», — пояснил Дмитриев.

В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что агентство направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После проверки производства и получения всей информации о технологиях речь может идти об одобрении вакцины для применения в странах Евросоюза, указывал он.

Европейский союз столкнулся с критикой своей программы вакцинации против коронавируса, указывает FT. Блок вакцинировал значительно меньше людей, чем Великобритания или США в процентном отношении к населению, причем официальные лица называли отсутствие вакцин как на одну из причин.

Новость
Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

Страны-члены ЕС Венгрия и Словакия закупили российские вакцины в соответствии с правилами чрезвычайной ситуации. При этом словацкий премьер-министр Игорь Матович был вынужден уйти в отставку после того, как его решение купить российскую прививку вызвало негативную реакцию со стороны членов правящей коалиции.

22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине, поскольку Европе достаточно четырех других, которые уже зарегистрированы. Бретон отметил, что Евросоюз готов помочь России с производством вакцины. Президент Владимир Путин назвал эти высказывания странными, указав, что России никому ничего не навязывает. По мнению директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, Евросоюз не спешит допускать на свой рынок российскую вакцину, опасаясь, что она сможет составить серьезную конкуренцию препаратам, продвигаемым в Европе.

 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
МИД назвал условие возвращения российского посла в США
СМИ: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета
Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте
Названы самые известные мемы Рунета
В воздухе обнаружили «фактор очень быстрой смерти»
Человеческую ошибку назвали причиной блокировки Суэцкого канала
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Появились первые кадры с репетиции Парада Победы. Что покажут 9 Мая Фото с подготовки к военному параду
Авто
Водитель хотел уйти от погони ГИБДД «как в кино» Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колесам
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Результаты этого опроса изменят Россию к лучшему. Твой голос особенно важен
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
На сколько выросли? 143
Отказ от груди после смеси. Есть ли шанс сохранить гв? 137
Наши будничные беды 128
Возможна ли жизнь без документов. 125
Леди
Бузова и другие звезды, которые заболели после расставания Разрыв с любимым человеком — это больно и неприятно
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь